Під удар РФ по гумконвою на Херсонщині потрапив італійський посадовець

У супроводі гуманітарного конвою ООН, що зазнав атаки російськийх FPV поблизу Білозерки на Херсонщині, був італійський посадовець.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо із заяви очільника МЗС Італії Антоніо Таяні.

Таяні засудив удар по вантажу від Всесвітньої продовольчої програми ООН та зазначив, що серед супроводжуючих був італійський посадовець, який не постраждав.

Condanno con forza l’attacco russo al convoglio del @WFP in #Ucraina, su cui era presente anche un funzionario italiano, rimasto fortunatamente illeso.

Gli attacchi sui civili, sugli ospedali e ora sugli operatori umanitari sono inaccettabili.

La Russia deve cessare la violenza… – Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 14, 2025

"Удари по цивільних, по лікарнях, по гуманітарних співробітниках є неприйнятними. Росія має припинити силові дії і почати діяти відповідально. Висловлюю солідарність з ООН і її співробітниками та з українським народом", – написав міністр закордонних справ Італії.

Також атаку засудили Єврокомісарка з питань рівності та готовності до надзвичайних ситуацій Аджа Лябіб та МЗС Норвегії.

Вранці про інцидент повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та закликав партнерів посилити тиск на країну-агресора.

Під удар російських FPV потрапили вантажівки Всесвітньої продовольчої програми з продуктами та іншими товарами першої необхідності, попри те, що мали відповідне маркування, два автомобілі загорілися. Люди не постраждали.

Раніше Антоні Таяні висловив думку, що повномасштабну війну Росії проти України навряд чи вдасться припинити до кінця цього року.