Глава МЗС Італії не вірить у припинення агресії РФ проти України до кінця року

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що повномасштабну агресію Росії проти України навряд чи вдасться припинити до кінця цього року.

Про це він сказав після засідання італійського уряду у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Il Sole 24 Ore Radiocor.

Коментуючи останній масований російський обстріл України, Таяні назвав неприйнятними удари по цивільному населенню. Він нагадав, що Італія запропонувала свій план гарантій безпеки Україні.

"Але спочатку потрібно закінчити війну, а часові рамки не такі короткі, як хтось думав. Війна не закінчиться завтра, і я не думаю, що вона закінчиться до кінця року", – додав очільник італійського МЗС.

Він також розповів, що Італія підтримує запровадження додаткових санкцій проти Росії у відповідь на убивство українських цивільних.

"Ми оцінимо, чи буде можливість накласти додаткові санкції на Росію, і я вважаю, що слід накласти фінансові санкції. Ми не проти нових санкцій, але вони ухвалюються на рівні ЄС", – сказав Таяні.

Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня війська РФ завдали масованого удару по Україні, використавши 629 засобів повітряного нападу. Влучання ракет та ударних дронів зафіксували на 13 локаціях, падіння уламків – на ще 26.

У столиці відомо про загибель щонайменше 18 людей, зокрема четверо дітей. 29 серпня в Києві оголосили Днем жалоби.

Російський обстріл засудила низка європейських держав, а Євросоюз і Британія оголосили, що викликають російських дипломатичних представників на килим.