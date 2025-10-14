Укр Рус Eng

У Європі засудили удар РФ по гуманітарному конвою ООН на Херсонщині

Новини — Вівторок, 14 жовтня 2025, 19:26 — Марія Ємець

У Європі засудили російський удар FPV-дронами, яким знищили дві вантажівки з гуманітарного конвою ООН у Херсонській області поблизу Білозерки. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Єврокомісарка з питань рівності та готовності до надзвичайних ситуацій Аджа Лябіб назвала випадок шокуючим і неприйнятним та наголосила, що такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. 

"Висловлюємо повну солідарність з нашими партнерами, які рятують життя під обстрілами. Висловлюємо підтримку Україні та закликаємо до повної відповідальності", – написала вона. 

В МЗС Норвегії також засудили обстріл та підкреслили, що гуманітарні працівники згідно з міжнародним гуманітарним правом за жодних обставин не можуть бути ціллю. 

"Цей інцидент демонструє байдужість Росії до життів цивільних та її міжнародних зобов’язань", – відзначили у заяві. 

Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале наголосив, що вантажівки мали чітке гуманітарне маркування і везли допомогу для цивільних у Білозерівці, яка "місяцами не отримувала підтримки". 

"Такі атаки є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і можуть вважатися воєнним злочином", – наголосив він. 

Перед цим вранці про інцидент повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та закликав партнерів посилити тиск на країну-агресора. 

Під удар російських FPV потрапили вантажівки Світової продовольчої програми з продуктами та іншими товарами першої необхідності, два автомобілі загорілися. 

Нагадаємо, на початку жовтня під час відрядження на сході України від удару російським дроном загинув французький фотокореспондент Антоні Лаллікан. Український фотограф Георгій Іванченко, який був поруч з ним, отримав тяжкі поранення. 

Французька національна антитерористична прокуратура (PNAT) почала розслідування за фактом воєнного злочину у зв’язку із загибеллю Лаллікана.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ
Реклама: