У Європі засудили удар РФ по гуманітарному конвою ООН на Херсонщині

У Європі засудили російський удар FPV-дронами, яким знищили дві вантажівки з гуманітарного конвою ООН у Херсонській області поблизу Білозерки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Єврокомісарка з питань рівності та готовності до надзвичайних ситуацій Аджа Лябіб назвала випадок шокуючим і неприйнятним та наголосила, що такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Shocking & unacceptable news from Kherson: a clearly marked UN aid convoy with vital relief was attacked. A grave violation of International Humanitarian Law.



Full solidarity with our partners saving lives under fire.



We stand with Ukraine and call for full accountability. – Hadja Lahbib (@hadjalahbib) October 14, 2025

"Висловлюємо повну солідарність з нашими партнерами, які рятують життя під обстрілами. Висловлюємо підтримку Україні та закликаємо до повної відповідальності", – написала вона.

В МЗС Норвегії також засудили обстріл та підкреслили, що гуманітарні працівники згідно з міжнародним гуманітарним правом за жодних обставин не можуть бути ціллю.

"Цей інцидент демонструє байдужість Росії до життів цивільних та її міжнародних зобов’язань", – відзначили у заяві.

Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале наголосив, що вантажівки мали чітке гуманітарне маркування і везли допомогу для цивільних у Білозерівці, яка "місяцами не отримувала підтримки".

"Такі атаки є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і можуть вважатися воєнним злочином", – наголосив він.

Перед цим вранці про інцидент повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та закликав партнерів посилити тиск на країну-агресора.

Під удар російських FPV потрапили вантажівки Світової продовольчої програми з продуктами та іншими товарами першої необхідності, два автомобілі загорілися.

A humanitarian convoy carrying hygiene items, medications, and other aid to war-torn Bilozerka in the #Kherson Region was attacked this morning.



📹 Watch Andrea de Domenico, Head of @OCHA_Ukraine, who accompanied the convoy, speak from the site🔻 pic.twitter.com/9Po7XGqPm1 – OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) October 14, 2025

Нагадаємо, на початку жовтня під час відрядження на сході України від удару російським дроном загинув французький фотокореспондент Антоні Лаллікан. Український фотограф Георгій Іванченко, який був поруч з ним, отримав тяжкі поранення.

Французька національна антитерористична прокуратура (PNAT) почала розслідування за фактом воєнного злочину у зв’язку із загибеллю Лаллікана.