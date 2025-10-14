Под удар РФ по гумконвою в Херсонской области попал итальянский чиновник

Среди сопровождающих гуманитарный конвой ООН, подвергшийся атаке российских FPV вблизи Билозерки в Херсонской области, был итальянский чиновник.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно из заявления главы МИД Италии Антонио Таяни.

Таяни осудил удар по грузу от Всемирной продовольственной программы ООН и отметил, что среди сопровождающих был итальянский чиновник, который не пострадал.

Condanno con forza l’attacco russo al convoglio del @WFP in #Ucraina, su cui era presente anche un funzionario italiano, rimasto fortunatamente illeso.

Gli attacchi sui civili, sugli ospedali e ora sugli operatori umanitari sono inaccettabili.

La Russia deve cessare la violenza… – Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 14, 2025

"Удары по гражданским лицам, по больницам, по гуманитарным сотрудникам неприемлемы. Россия должна прекратить силовые действия и начать действовать ответственно. Выражаю солидарность с ООН и ее сотрудниками, а также с украинским народом", – написал министр иностранных дел Италии.

Также атаку осудили еврокомиссар по вопросам равенства и готовности к чрезвычайным ситуациям Аджа Лябиб и МИД Норвегии.

Утром об инциденте сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и призвал партнеров усилить давление на страну-агрессора.

Под удар российских FPV попали грузовики Всемирной продовольственной программы с продуктами и другими товарами первой необходимости, несмотря на то, что имели соответствующую маркировку, два автомобиля загорелись. Люди не пострадали.

Ранее Антони Таяни высказал мнение, что полномасштабную войну России против Украины вряд ли удастся прекратить до конца этого года.