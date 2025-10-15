Президент Литви попередив про наслідки, якщо країна не виділить на оборону 5% ВВП

Литовський президент Гітанас Науседа попередив про наслідки для репутації країни, якщо зобов’язання витрачати на оборону 5% від ВВП не буде виконане.

Заяву Науседи наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив президент, у разі невиконання зобов’язання щодо витрат на оборону довіра союзників до Литви буде підірвана.

"Ми взяли на себе зобов'язання і відкрито заявили про це як держава, що з 2026 року прагнутимемо до рівня видатків на оборону щонайменше 5%... Якщо ми зараз почнемо поводитися або говорити речі, які поставлять під сумнів нашу репутацію, це матиме дуже серйозні наслідки", – заявив він.

Науседа підкреслив, що саміт НАТО в Гаазі в червні цього року чітко визначив принципи, згідно з якими витрати належать до прямих оборонних потреб.

"Так, це вимагає значних фінансових ресурсів, але ми повинні виконати свої зобов'язання, якщо хочемо в разі реальної загрози захищатися разом із союзниками, а не самотужки", – додав він.

Варто зазначити, що нещодавно президент США Дональд Трамп почав критикувати Іспанію за недостатні витрати на оборону.

У відповідь іспанський прем’єр Педро Санчес заявив, що країна не збільшуватиме витрати на оборону.

Згодом Трамп пригрозив Іспанії тарифами через низькі витрати на оборону.