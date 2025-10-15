Президент Литвы предупредил о последствиях, если страна не выделит на оборону 5% ВВП
Литовский президент Гитанас Науседа предупредил о последствиях для репутации страны, если обязательство тратить на оборону 5% от ВВП не будет выполнено.
Заявление Науседы приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".
Как отметил президент, в случае невыполнения обязательства по расходам на оборону доверие союзников к Литве будет подорвано.
"Мы взяли на себя обязательства и открыто заявили об этом как государство, что с 2026 года будем стремиться к уровню расходов на оборону не менее 5%... Если мы сейчас начнем вести себя или говорить вещи, которые поставят под сомнение нашу репутацию, это будет иметь очень серьезные последствия", – заявил он.
Науседа подчеркнул, что саммит НАТО в Гааге в июне этого года четко определил принципы, согласно которым расходы относятся к прямым оборонным потребностям.
"Да, это требует значительных финансовых ресурсов, но мы должны выполнить свои обязательства, если хотим в случае реальной угрозы защищаться вместе с союзниками, а не в одиночку", – добавил он.
Стоит отметить, что недавно президент США Дональд Трамп начал критиковать Испанию за недостаточные расходы на оборону.
В ответ испанский премьер Педро Санчес заявил, что страна не будет увеличивать расходы на оборону.
Впоследствии Трамп пригрозил Испании тарифами из-за низких расходов на оборону.