Сенат США увосьме провалив голосування за проєкт, який міг припинити шатдаун

У Сенаті США увосьме провалилось голосування щодо законопроєкту, ухваленого Палатою представників, про фінансування уряду та припинення шатдауну.

Про це повідомив телеканал CBS News, пише "Європейська правда".

При необхідних 60 голосах "за" проєкт набрав лише 49. Ще 45 сенаторів висловились проти.

Лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн змінив свій голос на "ні", що є процедурним кроком, який дозволяє йому винести законопроєкт на повторне голосування.

Провал процедурного голосування означає, що шатдаун триватиме ще принаймні один день.

Поки що не ясно, коли Сенат може спробувати знову ухвалити законопроєкт.

Як відомо, 1 жовтня уряд США значною мірою припинив свою роботу – тобто настав так званий шатдаун – оскільки глибокі партійні розбіжності завадили Конгресу та Білому дому досягти домовленості про фінансування.

Спікер Палати представників Майк Джонсон попередив, що цей шатдаун може стати найтривалішим в історії.