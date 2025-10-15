Сенат США в восьмой раз провалил голосование за проект, который мог прекратить шатдаун

В Сенате США в восьмой раз провалилось голосование по законопроекту, принятому Палатой представителей, о финансировании правительства и прекращении шатдауна.

Об этом сообщил телеканал CBS News, пишет "Европейская правда".

При необходимых 60 голосах "за" проект набрал лишь 49. Еще 45 сенаторов высказались против.

Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн изменил свой голос на "нет", что является процедурным шагом, который позволяет ему вынести законопроект на повторное голосование.

Провал процедурного голосования означает, что шатдаун продлится еще по крайней мере один день.

Пока не ясно, когда Сенат может попытаться снова принять законопроект.

Как известно, 1 октября правительство США в значительной степени прекратило свою работу – то есть наступил так называемый шатдаун – поскольку глубокие партийные разногласия помешали Конгрессу и Белому дому достичь договоренности о финансировании.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон предупредил, что этот шатдаун может стать самым продолжительным в истории.