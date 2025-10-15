Рютте анонсував приєднання нових держав до закупівель зброї у США для України

У середу, 15 жовтня, під час засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі варто очікувати заяви про приєднання нових держав до ініціативи PURL, яка передбачає закупівлю озброєнь у Сполучених Штатах для передачі Україні.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні керівників оборонних відомств.

Під час засідання "Рамштайну" в Брюсселі 15 жовтня може бути оголошено про приєднання нових держав до ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

"Ми проведемо засідання Контактної групи з питань оборони України, на якому обговоримо подальше посилення підтримки України під керівництвом двох міністрів оборони – Німеччини та Великої Британії, Бориса Пісторіуса та Джона Гілі. Одним із питань, яке ми обговоримо, є нова програма, що була запущена лише у серпні. У межах цієї програми Сполучені Штати надаватимуть Україні важливу летальну й нелетальну військову допомогу, яку фінансують союзники", – заявив Рютте, маючи на увазі програму PURL.

Він нагадав, що в рамках PURL Україні вже виділено $2 млрд.

"Сьогодні я маю всі підстави вважати, що до неї приєднаються й інші країни", – повідомив генсек НАТО.

З його слів, йдеться про "системи протиповітряної оборони, зокрема, перехоплювачі, які мають критичне значення для України, щоб забезпечити якомога кращий захист цивільного населення та важливої інфраструктури від постійних російських атак".

Він нагадав, що до PURL вже "активно долучилися" Німеччина, Нідерланди, Канада, Швеція, Данія та Норвегія.

"Але я можу вас запевнити – і, можливо, скажу про це трохи детальніше під час пресконференції, – що сьогодні до неї (до PURL. – "ЄП") приєднаються й інші країни. Я справді налаштований дуже оптимістично", – підсумував Марк Рютте.

Як повідомляла "Європейська правда", під час низки заходів за участі міністрів оборони НАТО у Брюсселі, на які запрошений також український міністр Денис Шмигаль, Україна у пріоритетному порядку ставить питання про фінансування закупівлі зброї в США за програмою PURL.

Нагадаємо, посол США при НАТО Метью Вітакер у вівторок повідомив, що оголошення про нові поставки зброї Україні в рамках PURL прозвучать вже цього тижня.

Раніше Київ казав, що особливо покладається на США в питанні постачання життєво важливих засобів ППО та ракет дальньої дії на тлі посилення Росією бомбардування України.