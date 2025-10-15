Рютте анонсировал участие новых стран в закупках оружия у США для Украины

В среду, 15 октября, во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе стоит ожидать заявления о присоединении новых государств к инициативе PURL, которая предусматривает закупку вооружений в Соединенных Штатах для передачи Украине.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед началом заседания Североатлантического совета на уровне руководителей оборонных ведомств.

Во время заседания "Рамштайн" в Брюсселе 15 октября может быть объявлено о присоединении новых государств к инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

"Мы проведем заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, на котором обсудим дальнейшее усиление поддержки Украины под руководством двух министров обороны – Германии и Великобритании, Бориса Писториуса и Джона Хили. Одним из вопросов, который мы обсудим, является новая программа, запущенная только в августе. В рамках этой программы Соединенные Штаты будут предоставлять Украине важную летальную и нелетальную военную помощь, которую финансируют союзники", – заявил Рютте, имея в виду программу PURL.

Он напомнил, что в рамках PURL Украине уже выделено $2 млрд.

"Сегодня у меня есть все основания полагать, что к ней присоединятся и другие страны", – сообщил генсек НАТО.

По его словам, речь идет о "системах противовоздушной обороны, в частности, перехватчиках, которые имеют критическое значение для Украины, чтобы обеспечить как можно лучшую защиту гражданского населения и важной инфраструктуры от постоянных российских атак".

Он напомнил, что к PURL уже "активно присоединились" Германия, Нидерланды, Канада, Швеция, Дания и Норвегия.

"Но я могу вас заверить – и, возможно, скажу об этом немного подробнее во время пресс-конференции, – что сегодня к ней (к PURL. – "ЕП") присоединятся и другие страны. Я действительно настроен очень оптимистично", – подытожил Марк Рютте.

Как сообщала "Европейская правда", во время ряда мероприятий с участием министров обороны НАТО в Брюсселе, на которые приглашен также украинский министр Денис Шмыгаль, Украина в приоритетном порядке ставит вопрос о финансировании закупки оружия в США по программе PURL.

Напомним, посол США при НАТО Мэтью Уитакер во вторник сообщил, что объявления о новых поставках оружия Украине в рамках PURL прозвучат уже на этой неделе.

Ранее Киев говорил, что особенно полагается на США в вопросе поставки жизненно важных средств ПВО и ракет дальнего действия на фоне усиления Россией бомбардировок Украины.