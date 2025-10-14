У середу 7 країн НАТО мають оголосити про фінансування закупівлі зброї в США для України

На засіданні Контактної групи з питань оборони України (так званий формат "Рамштайн") очікується заява семи країн-союзників про їхні внески.

Про це заявила на зустрічі з журналістами в Брюсселі посол України при НАТО Альона Гетьманчук, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За її словами, забезпечення фінансування від PURL є одним з пріоритетів для українських дипломатів.

"PURL для нас – дуже серйозний пріоритет. І ми розраховуємо, що на засіданні у форматі "Рамштайн" щонайменше 7 країн озвучать свої внески у PURL – це ті країни, які вже сигналізували про свою готовність", – заявила вона.

Ініціатива PURL передбачає, що держави-члени НАТО, а також держави-партнери Альянсу фінансують закупівлю в США зброї, яка надходить напряму до Сил оборони України.

Посол нагадала, що наразі шість держав-членів НАТО вже оголосили про свій внесок.

"Але ми також працюємо над тим, щоб деякі країни, що анонсуватимуть свої внески, збільшили їхній обсяг. Також я дуже сподіваюсь, що завтра ми побачимо країни, які вже зробили свій внесок в PURL, але готові зробити повторний вже зараз, не чекаючи кінця року чи початку наступного", – заявила вона.

Як повідомляла "Європейська правда", у середу, 15 жовтня, Велика Британія та Німеччина скликають засідання формату "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО.

Президент України Володимир Зеленський раніше висловив сподівання на щомісячні поставки в рамках PURL на суму $1 млрд.

Напередодні глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що ще сім країн мають намір долучитися до ініціативи НАТО PURL.