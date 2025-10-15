В НАТО считают возможной поставку Tomahawk и не верят в военный ответ России

В штаб-квартире НАТО считают, что в случае поставки Tomahawk для их использования ВСУ это оружие не станет решающим, но будет иметь влияние на поле боя.

Об этом заявил представитель руководства Альянса, который общался с журналистами на условиях анонимности на брифинге в штаб-квартире Альянса.

Чиновник подчеркнул, что воздерживается от оценок, какими должны быть условия поставки и что необходимо выполнить, чтобы она состоялась, а также что именно можно ими поразить.

"Но в целом, что они усилят Украину, и они, безусловно, будут иметь влияние, дополнив дальнобойные мощности Украины", – подчеркнул он.

Представитель Альянса также высоко оценил достижения Сил обороны в осуществлении дальнобойных ударов, упомянув ударные беспилотники и "новую крылатую ракету, которая также успешно используется для нанесения ударов на большие расстояния". Он не стал уточнять, о какой именно ракете идет речь. "Ракеты Tomahawk увеличат потенциал и расширят возможности, но они лишь дополнят то, чего Украина уже достигла", – пояснил он.

Также представитель НАТО очень скептически оценил возможный ответ РФ, несмотря на агрессивные заявления, звучащие из Москвы.

"Что касается ответа на "Томагавки", то я не думаю, что мы обязательно увидим новое оружие. Я думаю, что ответом будет продолжение риторики, подобной той, которую мы уже видим, иногда безответственной риторики, которая включает бряцание ядерным оружием, – заявил топ-представитель Альянса. – Но я не думаю, что есть какой-то конкретный и не предсказуемый нами ответ, который Россия могла бы осуществить".

Как сообщалось, в конце этой недели Трамп будет говорить с Зеленским о Tomahawk.

Посол США в НАТО уже заявил, что способность Украины бить вглубь России "могла бы изменить расчеты Путина".

Из России одновременно звучат воинственные заявления – так, Дмитрий Медведев нахамил Трампу и пригрозил ответом на поставку Tomahawk Украине.