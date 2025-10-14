Посол США в НАТО: здатність України бити вглиб Росії могла б "змінити розрахунки Путіна"

Надання Україні далекобійних ракет, таких як Tomahawk, могло б поставити під загрозу багато енергетичних об’єктів у Росії та спонукати Путіна сісти за стіл переговорів – проте остаточне рішення щодо передачі озброєнь має приймати президент США Дональд Трамп.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив журналістам 14 жовтня посол США у НАТО Метью Вітакер.

Американський посол в НАТО переконаний, що надання Україні далекобійної зброї могло б стати одним з факторів тиску на Путіна, щоб посадити його за стіл перемовин.

"Остаточне рішення з цього питання ухвалюватиме президент Трамп. Він нещодавно висловлював свої думки щодо того, чого потребує Україна, зокрема й щодо Tomahawk. Президент Трамп, безумовно, має остаточне слово в цьому питанні і говорить сам за себе", – так Метью Віттакер прокоментував можливість надання Україні далекобійних ракет Tomahawk.

У той самий час він відзначив, що постачання Україні далекобійної зброї могло б вплинути на позиції Кремля щодо війни в Україні.

"Можливість здійснювати удари на велику глибину могла б змінити розрахунки Путіна та поставити під загрозу багато об’єктів, зокрема значну частину енергетичної інфраструктури всередині Росії", – наголосив посол США.

Дипломат зазначив, що "війна та вбивства мають припинитися, і для цього потрібно, щоб обидві сторони сіли за стіл переговорів і досягли домовленості".

"Наразі не схоже, що росіяни готові відмовитися від своїх максималістських цілей, але ми побачимо, чи зможуть такі кроки, як переривання діяльності "тіньового флоту", можливе використання Tomahawk та інші заходи, спонукати Владіміра Путіна і росіян сісти за стіл переговорів для досягнення мирної угоди", – сказав дипломат.

"Якщо хтось і може цього досягти, то, безперечно, це президент Трамп", – переконаний Метью Вітакер.

Як повідомляла "Європейська правда", президент США Дональд Трамп і його український колега Володимир Зеленський зустрінуться особисто 17 жовтня у Білому домі, щоб обговорити, яку зброю необхідно надати Україні, зокрема, чи вирішать США надати Україні далекобійні ракети Tomahawk.

У понеділок Зеленський повідомив, що до США вилетіла українська делегація. Він додав, що відбудуться "кілька інших важливих зустрічей" з оборонними компаніями і, можливо, законодавцями.

Востаннє Зеленський і Трамп бачились наприкінці вересня на полях сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

За останні кілька днів Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели дві телефонні розмови, які зокрема стосувались надання американських крилатих ракет Tomahawk.