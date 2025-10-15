Трамп очікує, що говоритиме із Зеленським про Tomahawk

Американський президент США Дональд Трамп заявив, що очікує на прибуття президента України Володимира Зеленського і мова буде йти про ракети Tomahawk.

Про це він сказав на спільному брифінгу з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм у Білому домі, цитує "Європейська правда".

Трамп заявив, що очікує на приїзд українського лідера у п’ятницю, 17 жовтня. Американський президент наголосив, що "знає", що збирається сказати Зеленський.

"Йому потрібна зброя. Він хотів би мати Tomahawk. І всі решта хочуть Tomahawk. В нас багато, багато Tomahawk", – сказав він.

За останні кілька днів Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели дві телефонні розмови, які зокрема стосувались надання американських крилатих ракет Tomahawk.

Зеленський розповів, що в України наразі є "непогані варіанти", які могли б фінансувати потенційне постачання американських крилатих ракет Tomahawk: "репараційна позика" коштом російських заморожених активів, ініціатива НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) щодо закупівлі американської зброї для потреб України, або "мегаугода" зі США.

Крім того, у понеділок, 13 жовтня, до США вилетіла українська делегація.