Медведєв нахамив Трампу і пригрозив відповіддю на поставку Tomahawk Україні

Заступник голови Радбезу РФ Дмитрій Медведєв у звичній для російських посадовців хамській манері відповів на заяву президента США Дональда Трампа, який раніше допустив можливість передачі Україні ракет Tomahawk, якщо війна не буде врегульована найближчим часом.

Про це Медведєв написав у своєму Telegram, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, колишній російський президент зазначив, що передача Україні Tomahawk може "скінчитись погано для всіх" і "насамперед для Трампа".

"Сто разів було сказано в зрозумілій навіть для зоряно-смугастого дядечка формі, що відрізнити ядерне виконання "Томагавків" від звичайного в польоті неможливо. Пуск їх здійснюватимуть… саме США. Читай: Трамп. Як відповідати Росії? Отож-бо", – написав Медведєв.

Він також додав, що "залишається сподіватися, що це чергова порожня погроза".

Трамп раніше сказав, що може повідомити очільнику Кремля Владіміру Путіну про можливість передачі Україні Tomahawk, якщо війна не буде врегульована найближчим часом.

Нагадаємо, 12 жовтня Зеленський вдруге за два дні мав телефонну розмову з президентом США. Після неї він заявив, що Росія боїться можливої передачі Україні американських ракет Tomahawk.