Укр Рус Eng

Шведські ВМС супроводжували підводний човен РФ у Балтійському морі

Фото
Новини — Середа, 15 жовтня 2025, 12:00 — Уляна Кричковська

Шведські військово-морські сили зафіксували російський підводний човен у Балтійському морі.

Про це військові написали у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Як повідомили шведські військово-морські сили, 14 жовтня російський підводний човен увійшов у Балтійське море через протоку Великий Бельт. 

Зазначається, що підрозділи ВПС та винищувачі зустріли його в акваторії Каттегат та супроводжували.

Фото: Х
Фото: Х

Нагадаємо, днями Обʼєднане командування Військово-морських сил НАТО заявило, що підводний човен РФ "Новоросійськ" сплив на поверхню біля берегів Франції.

Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що нідерландський флот супроводжував "Новоросійськ" і судно-буксир "Яков Гребельський" у Північному морі – з чого випливало, що підводний човен буксирують.

13 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте висміяв Росію через поломку її підводного човна "Новоросійськ".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Швеція Росія Війна з РФ
Реклама: