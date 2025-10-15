Шведські ВМС супроводжували підводний човен РФ у Балтійському морі

Шведські військово-морські сили зафіксували російський підводний човен у Балтійському морі.

Як повідомили шведські військово-морські сили, 14 жовтня російський підводний човен увійшов у Балтійське море через протоку Великий Бельт.

Зазначається, що підрозділи ВПС та винищувачі зустріли його в акваторії Каттегат та супроводжували.

Нагадаємо, днями Обʼєднане командування Військово-морських сил НАТО заявило, що підводний човен РФ "Новоросійськ" сплив на поверхню біля берегів Франції.

Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що нідерландський флот супроводжував "Новоросійськ" і судно-буксир "Яков Гребельський" у Північному морі – з чого випливало, що підводний човен буксирують.

13 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте висміяв Росію через поломку її підводного човна "Новоросійськ".