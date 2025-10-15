Шведские ВМС сопровождали подводную лодку РФ в Балтийском море

Военно-морские силы Швеции зафиксировали российскую подводную лодку в Балтийском море и сопровождали его.

Об этом военные написали в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Как сообщили шведские военно-морские силы, 14 октября российская подводная лодка вошла в Балтийское море через пролив Большой Бельт.

Отмечается, что подразделения ВВС и истребители встретили его в акватории Каттегат и сопровождали.

Фото: Х

Напомним, на днях Объединенное командование Военно-морских сил НАТО заявило, что подводная лодка РФ "Новороссийск" всплыла на поверхность у берегов Франции.

Министерство обороны Нидерландов сообщило, что нидерландский флот сопровождал "Новороссийск" и судно-буксир "Яков Гребельский" в Северном море – из чего следовало, что подводную лодку буксируют.

13 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высмеял Россию из-за поломки ее подводной лодки "Новороссийск".