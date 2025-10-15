Німеччина заохочуватиме роботу після пенсії

Кабінет міністрів Німеччини схвалив законопроєкт, який заохочує роботу після виходу на пенсію.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

У середу, 15 жовтня, кабінет міністрів Німеччини схвалив законопроєкт, який заохочує роботу після виходу на пенсію, дозволяючи тим, хто це робить, заробляти до 2 тисяч євро на місяць без оподаткування.

У проєкті закону, з яким ознайомилося агентство, зазначається, що ця зміна набуде чинності на початку 2026 року і, за прогнозами, коштуватиме державі 890 млн євро на рік у вигляді втрачених податкових надходжень з 2026 по 2030 рік.

Згідно з демографічним звітом міністерства внутрішніх справ, до 2030 року працездатне населення Німеччини, ймовірно, зменшиться на 6,3 млн осіб порівняно з 2010 роком.

Це призведе до зниження валового внутрішнього продукту на душу населення, оскільки на кожного пенсіонера припадатиме менше працівників.

Нагадаємо, у Франції непопулярна пенсійна реформа з підвищенням пенсійного віку залишається топтемою політичного життя.

У Данії пенсійний вік до 2040 року збільшиться до 70 років. Про підвищення пенсійного віку доводиться думати більшості країн Європи через демографічні тенденції.

Дослідження у ЄС показали, що близько 13% європейських пенсіонерів продовжують ходити на роботу після досягнення пенсійного віку, найчастіше їхньою мотивацією є або задоволення від роботи й активного способу життя, або фінансові потреби.