Германия будет поощрять работу после пенсии

Кабинет министров Германии одобрил законопроект, который поощряет работу после выхода на пенсию.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

В среду, 15 октября, кабинет министров Германии одобрил законопроект, который поощряет работу после выхода на пенсию, позволяя тем, кто это делает, зарабатывать до 2 тысяч евро в месяц без налогообложения.

В проекте закона, с которым ознакомилось агентство, отмечается, что это изменение вступит в силу в начале 2026 года и, по прогнозам, будет стоить государству 890 млн евро в год в виде потерянных налоговых поступлений с 2026 по 2030 год.

Согласно демографическому отчету Министерства внутренних дел, к 2030 году трудоспособное население Германии, вероятно, уменьшится на 6,3 млн человек по сравнению с 2010 годом.

Это приведет к снижению валового внутреннего продукта на душу населения, поскольку на каждого пенсионера будет приходиться меньше работников.

Напомним, во Франции непопулярная пенсионная реформа с повышением пенсионного возраста остается топ-темой политической жизни.

В Дании пенсионный возраст к 2040 году увеличится до 70 лет. О повышении пенсионного возраста приходится думать большинству стран Европы из-за демографических тенденций.

Исследования в ЕС показали, что около 13% европейских пенсионеров продолжают ходить на работу после достижения пенсионного возраста, чаще всего их мотивацией является либо удовольствие от работы и активного образа жизни, либо финансовые потребности.