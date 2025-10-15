Фон дер Ляйен напомнила Сербии о необходимости санкций против РФ для вступления в ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила Сербии о необходимости синхронизации внешней политики, включая санкции против России, для вступления в ЕС.

Об этом она сказала на встрече с президентом Сербии Александаром Вучичем в Белграде, передает "Европейская правда" со ссылкой на N1.

Вучич напомнил, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины Сербия не открыла ни одного раздела переговоров с ЕС, ни одного кластера, хотя, по его мнению, некоторые вещи были сделаны хорошо.

По его словам, заявления о том, что Сербия вступит в ЕС к 2025 году, были сделаны в период, когда у руля ЕК стояли другие люди, но оказалось, что никто не воспринял это всерьез.

"Мы попытаемся выполнить то, что называется повесткой дня реформ, и я надеюсь, что у нас будет поддержка Европейского Союза во всем этом, и что нас услышат в Брюсселе. Это не всегда просто, и не совсем легко полностью представить это людям здесь", – сказал он.

В свою очередь фон дер Ляйен сказала, что сейчас для Сербии настало время сделать шаги на пути к вступлению.

"Во-первых, прогресс в сфере верховенства права, СМИ и избирательного законодательства. Стоит инвестировать в эти усилия, потому что они приближают вас к цели. Это фундамент для мирного общества. Я хочу приветствовать прогресс в создании реестра избирателей и Совета по вопросам избирательного права. Имплементация является ключевым моментом, и именно поэтому я приглашаю вас приехать в Брюссель, чтобы увидеть, какова ситуация", – сказала она.

Она также сказала, что ожидает большей степени координации во внешней политике, включая санкции против России: "Вы скоординировали 61 процент, но мы хотим большего".

В контексте санкций, по ее словам, ЕС хочет видеть в Сербии надежного партнера.

В начале осени сербский президент Александар Вучич на встрече с хозяином Кремля Владимиром Путиным пожаловался на то, что из-за развязанной РФ войны против Украины Сербия "находится в сложной ситуации".

Летом сербский министр по вопросам евроинтеграции Неманья Старович заявил, что его государство готово будет поддержать антироссийские санкции ЕС, если членство балканской страны в Евросоюзе будет на горизонте.

Сербия остается единственной европейской страной, кроме Беларуси, которая отказалась ввести санкции против России.