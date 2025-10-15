Норвегія наступного року хоче виділити 6 млрд євро на військову підтримку України

Уряд Норвегії у середу, 15 жовтня, представив проєкт держбюджету на 2026 рік, в якому закладено 70 млрд норвезьких крон (5,9 млрд євро) на військову підтримку України.

Про це йдеться у повідомленні норвезького Міністерства оборони, інформує "Європейська правда".

Ключовими пріоритетами у бюджеті-2026 норвезький уряд виділив безпеку і готовність до надзвичайних ситуацій.

"В оборонному бюджеті це знаходить відображення у двох основних заходах: подальше зміцнення збройних сил відповідно до довгострокового плану і продовження надання значної військової підтримки Україні", – зазначили в Міноборони Норвегії.

Уряд пропонує збільшити оборонний бюджет на 4,2 млрд норвезьких крон (360 млн євро) у 2026 році для реалізації довгострокового плану для оборонного сектора.

Як зазначено, норвезький уряд пропонує продовжити надзвичайну підтримку України з 2025 року в рамках програми Нансена, з загальним бюджетом 85 млрд крон у 2026 році, з яких 70 млрд крон припадає на військову підтримку.

Нагадаємо, 24 серпня писали, що Норвегія виділяє близько 7 млрд крон (близько $695,7 млн) на протиповітряну оборону для України.

Також Норвегія спільно зі Швецією і Данією виділять близько 500 млн доларів на постачання Україні американської зброї за новим механізмом PURL.