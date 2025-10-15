Норвегия в следующем году хочет выделить 6 млрд евро на военную поддержку Украины

Правительство Норвегии в среду, 15 октября, представило проект госбюджета на 2026 год, в котором заложено 70 млрд норвежских крон (5,9 млрд евро) на военную поддержку Украины.

Об этом говорится в сообщении норвежского Министерства обороны, информирует "Европейская правда".

Ключевыми приоритетами в бюджете-2026 норвежское правительство выделило безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям.

"В оборонном бюджете это находит отражение в двух основных мероприятиях: дальнейшее укрепление вооруженных сил в соответствии с долгосрочным планом и продолжение предоставления значительной военной поддержки Украине", – отметили в Минобороны Норвегии.

Правительство предлагает увеличить оборонный бюджет на 4,2 млрд норвежских крон (360 млн евро) в 2026 году для реализации долгосрочного плана для оборонного сектора.

Как указано, норвежское правительство предлагает продолжить чрезвычайную поддержку Украины с 2025 года в рамках программы Нансена, с общим бюджетом 85 млрд крон в 2026 году, из которых 70 млрд крон приходится на военную поддержку.

Напомним, 24 августа писали, что Норвегия выделяет около 7 млрд крон (около $695,7 млн) на противовоздушную оборону для Украины.

Также Норвегия совместно со Швецией и Данией выделят около 500 млн долларов на поставки Украине американского оружия по новому механизму PURL.