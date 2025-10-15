Швейцарські виборці схильні відхилити на референдумі податок у 50% для надбагатих

Швейцарський референдум щодо пропозиції ввести 50-відсотковий податок на успадковані статки в розмірі 50 млн швейцарських франків (62,53 млн доларів США), швидше за все, буде відхилений виборцями.

Відповідні результати показало опитування, проведене в середу, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Дві третини респондентів виступили проти ініціативи, спрямованої на збір коштів для боротьби зі зміною клімату, і лише 31% підтримали її, показало опитування, проведене 8-9 жовтня серед 11 178 осіб у Швейцарії медіагрупами 20 Minuten і Tamedia.

Референдум відбудеться 30 листопада.

За даними швейцарських податкових органів, близько 2 500 платників податків у Швейцарії володіють активами на суму понад 50 млн франків при загальному статку близько 500 млрд франків.

Якщо пропозиція буде прийнята, це теоретично призведе до додаткових 4 млрд франків податкових надходжень.

На думку молодіжної секції лівих соціал-демократів (JUSO), яка виступила з ініціативою, ці доходи слід інвестувати в проєкти, спрямовані на зменшення впливу зміни клімату.

Лідерка JUSO Мір'ям Гостетманн стверджує, що дуже багаті люди найбільше руйнують клімат своїм розкішним споживанням.

"10 найбагатших сімей Швейцарії разом спричиняють стільки ж викидів, скільки 90% швейцарського населення", – сказала вона.

Пропозиція викликала різку критику з боку бізнес-лідерів і попередження, що вона може спровокувати відтік заможних людей зі Швейцарії, а це зменшить загальні податкові надходження. Один високопоставлений банкір порівняв її з "ядерною бомбою" для країни.

Уряд закликав виборців відхилити ініціативу.

"Ініціатива значно знизить привабливість Швейцарії для заможних людей", – заявила цього тижня міністр фінансів Швейцарії Карін Келлер-Зуттер.

