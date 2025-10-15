Швейцарские избиратели склонны отклонить на референдуме налог в 50% для сверхбогатых

Предложение на швейцарском референдуме ввести 50-процентный налог на унаследованное состояние в размере 50 млн швейцарских франков (62,53 млн долларов США), скорее всего, будет отклонено избирателями.

Соответствующие результаты показал опрос, проведенный в среду, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Две трети респондентов выступили против инициативы, направленной на сбор средств для борьбы с изменением климата, и только 31% поддержали ее, показал опрос, проведенный 8-9 октября среди 11 178 человек в Швейцарии медиагруппами 20 Minuten и Tamedia.

Референдум состоится 30 ноября.

По данным швейцарских налоговых органов, около 2 500 налогоплательщиков в Швейцарии владеют активами на сумму более 50 млн франков при общем состоянии около 500 млрд франков.

Если предложение будет принято, это теоретически приведет к дополнительным 4 млрд франков налоговых поступлений.

По мнению молодежной секции левых социал-демократов (JUSO), которая выступила с инициативой, эти доходы следует инвестировать в проекты, направленные на уменьшение влияния изменения климата.

Лидер JUSO Мирьям Гостетманн утверждает, что очень богатые люди больше всего разрушают климат своим роскошным потреблением.

"10 самых богатых семей Швейцарии вместе вызывают столько же выбросов, сколько 90% швейцарского населения", – сказала она.

Предложение вызвало резкую критику со стороны бизнес-лидеров и предупреждение, что оно может спровоцировать отток состоятельных людей из Швейцарии, уменьшив общие налоговые поступления. Один высокопоставленный банкир сравнил его с "ядерной бомбой" для страны.

Правительство призвало избирателей отклонить инициативу.

"Инициатива значительно снизит привлекательность Швейцарии для состоятельных людей", – заявила на этой неделе министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер.

В конце сентября в Швейцарии призвали отменить результаты референдума, на котором с незначительным перевесом голосов поддержали введение электронных аналогов паспортов, e-ID, из-за якобы вмешательства государства.

Ранее Федеральный совет Швейцарии предложил провести консультативный референдум по новому соглашению об углублении отношений с Европейским Союзом.