Число молодих українців, які шукають захисту в Німеччині, зросло вдесятеро

Після пом'якшення Україною правил виїзду з країни для чоловіків віком від 18 до 22 років кількість молодих українців, які приїжджають до Німеччини, зросла вдесятеро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

Скасування заборони на виїзд для працездатних українських чоловіків у віці від 18 до 22 років призвело до збільшення кількості заявок на захист від цієї групи "з приблизно 100 на тиждень до того, як постанова набула чинності, до приблизно 1 000 на тиждень", повідомила речниця Федерального міністерства внутрішніх справ в інтерв'ю Funke Media Group.

Наскільки це "тимчасове явище", наразі неможливо оцінити, кажуть в МВС Німеччини.

Загальна кількість людей з України, які шукають захисту в Німеччині, також зросла влітку. За даними Міністерства внутрішніх справ, у травні 2025 року через "безкоштовну" систему реєстрації було розподілено 7 961 особу з України, порівняно з 11 277 у серпні та 18 755 у вересні.

На відміну від шукачів притулку з Сирії чи Афганістану, наприклад, шукачі притулку з України отримують дозвіл на проживання відповідно до статті 24 Закону про проживання, що дозволяє негайно отримати доступ до ринку праці та соціальних виплат.

Згідно з повідомленням, станом на 4 жовтня 2025 року в Центральному реєстрі іноземців було зареєстровано загалом 1 293 672 особи, які втекли до Німеччини з лютого 2022 року у зв'язку з війною в Україні.

У Федеральному міністерстві внутрішніх справ не змогли надати точну цифру, скільки людей з України вже покинули Німеччину. Однак речниця міністерства заявила, що на кінець вересня близько 450 тисяч людей з України "більше не були зареєстровані як резиденти" у німецьких органах влади.

Нагадаємо, уряд Латвії у вівторок затвердив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають відмову від деяких заходів підтримки, зокрема допомоги для початку роботи і самозайнятості.

Як повідомлялося, половина поляків вважає, що допомога біженцям з України з боку Польщі є занадто великою, майже стільки ж виступають проти прийняття українських біженців.