Число молодых украинцев, ищущих защиты в Германии, выросло в десять раз

После смягчения Украиной правил выезда из страны для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет количество молодых украинцев, которые приезжают в Германию, выросло в десять раз.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

Отмена запрета на выезд для трудоспособных украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет привела к увеличению количества заявок на защиту от этой группы "с примерно 100 в неделю до того, как постановление вступило в силу, до примерно 1 000 в неделю", сообщила пресс-секретарь Федерального министерства внутренних дел в интервью Funke Media Group.

Насколько это "временное явление", пока невозможно оценить, говорят в МВД Германии.

Общее количество людей из Украины, которые ищут защиты в Германии, также выросло летом. По данным Министерства внутренних дел, в мае 2025 года через "бесплатную" систему регистрации было распределено 7 961 человек из Украины, по сравнению с 11 277 в августе и 18 755 в сентябре.

В отличие от искателей убежища из Сирии или Афганистана, например, искатели убежища из Украины получают вид на жительство в соответствии со статьей 24 Закона о проживании, что позволяет немедленно получить доступ к рынку труда и социальным выплатам.

Согласно сообщению, по состоянию на 4 октября 2025 года в Центральном реестре иностранцев было зарегистрировано всего 1 293 672 человека, которые бежали в Германию с февраля 2022 года в связи с войной в Украине.

В Федеральном министерстве внутренних дел не смогли предоставить точную цифру, сколько людей из Украины уже покинули Германию. Однако пресс-секретарь министерства заявила, что на конец сентября около 450 тысяч человек из Украины "больше не были зарегистрированы как резиденты" в немецких органах власти.

Напомним, правительство Латвии во вторник утвердило поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают отказ от некоторых мер поддержки, в частности помощи для начала работы и самозанятости.

Как сообщалось, половина поляков считает, что помощь беженцам из Украины со стороны Польши слишком велика, почти столько же выступают против принятия украинских беженцев.