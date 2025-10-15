Естонія і Литва спільно закуплять польові шпиталі

Естонський державний центр оборонних інвестицій (RKIK) уклав рамковий договір на закупівлю мобільних польових госпіталів для Сил оборони Естонії та Литви на суму 150 млн євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Договір було укладено на семирічний термін за підсумками проведеного RKIK тендера, який виграла спільна пропозиція компаній Maru Metall і MDSC Systems.

Рамковий договір дає змогу в робочому режимі розміщувати замовлення на різні системи польових шпиталів та їхні доповнення, забезпечувати обслуговування госпіталів, а також навчання персоналу.

Наразі мобільний польовий шпиталь є тільки у 1-ї піхотної бригади Сил оборони Естонії, а у 2026 році він з'явиться також у 2-ї піхотної бригади.

Компанія MDSC Systems має 10-річний досвід виробництва мобільних польових шпиталів, які використовуються, зокрема, в Україні.

