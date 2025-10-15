Эстония и Литва совместно закупят полевые госпитали

Эстонский государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) заключил рамочный договор на закупку мобильных полевых госпиталей для Сил обороны Эстонии и Литвы на сумму 150 млн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Договор был заключен на семилетний срок по итогам проведенного RKIK тендера, который выиграло совместное предложение компаний Maru Metall и MDSC Systems.

Рамочный договор позволяет в рабочем режиме размещать заказы на различные системы полевых госпиталей и их дополнения, обеспечивать обслуживание госпиталей, а также обучение персонала.

Сейчас мобильный полевой госпиталь есть только у 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии, а в 2026 году он появится также у 2-й пехотной бригады.

Компания MDSC Systems имеет 10-летний опыт производства мобильных полевых госпиталей, которые используются, в частности, в Украине.

Напомним, летом СМИ рассказывали, как страны Балтии готовят свои больницы к сценарию войны с РФ.

В конце августа писали, что в Эстонии размышляют над целесообразностью восстановить болота и торфяники, существовавшие в прошлом, как естественное препятствие, которое в случае потенциального вторжения РФ поможет сдержать вражескую армию.