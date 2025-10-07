Військовослужбовиці Бундесверу ампутували ногу через інцидент на навчаннях

Під час військових навчань Бундесверу жінка-військовослужбовець отримала настільки серйозні травми, що їй довелось ампутувати ногу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Нещасний випадок стався 26 вересня в Центрі бойової підготовки армії в Гарделегені, що у землі Саксонія-Ангальт.

Жінка, яка має звання сержант-майора, є членом 31-го парашутно-десантного полку Бундесверу з міста Зеєдорф (Нижня Саксонія) і, за словами речника Бундесверу, брала участь у бойових навчаннях у лісі.

Уже після завершення маневрів через погану видимість зіштовхнулись транспортер Widder і автомобіль Mungo. Постраждала перебувала між автомобілями в момент зіткнення.

Лікарі швидкої допомоги швидко прибули на місце на полігоні. Але травми були серйозними. Жінку довелося доставити до лікарні Магдебурзького університету рятувальним гелікоптером.

"Одну з її ніг довелося ампутувати, але іншу ногу вдалося врятувати", – сказав речник Бундесверу.

Постраждала жінка вже вийшла з критичного стану, її родичі перебувають на місці. Наразі планується проведення початкових реабілітаційних заходів, повідомив представник 31-го парашутно-десантного полку в коментарі Bild.

Це не перший нещасний випадок в Центрі бойової підготовки сухопутних військ в Гарделегені.

У квітні цього року 21-річний нідерландський солдат загинув, коли його переїхав танк під час навчань. У лютому 2023 року 12 солдатів отримали поранення в результаті зіткнення двох бронетранспортерів.

У липні в Дюссельдорфі стався нещасний випадок під час навчань з ліквідації наслідків стихійних лих, внаслідок якого постраждали двоє військових.