На учениях в Германии погиб военный из Нидерландов
Во время учебных маневров на полигоне в Германии погиб военнослужащий из Нидерландов.
Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".
28-летний военный из элитного подразделения погиб прошлой ночью на полигоне недалеко от Мюнстера в результате несчастного случая с участием разведывательной бронемашины Fennek, сообщили в Министерстве обороны.
В ведомстве отметили, что шокированы инцидентом и выразили соболезнования близким погибшего. В связи с несчастным случаем маневры завершили досрочно.
Соболезнования выразил также командующий Вооруженными силами Нидерландов.
Жандармерия Нидерландов и немецкая полиция ведут совместное расследование по обстоятельствам гибели.
В начале октября из-за несчастного случая на учениях военнослужащей Бундесвера ампутировали ногу.
В конце сентября в Польше на учениях внезапно скончался 34-летний солдат.