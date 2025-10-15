На учениях в Германии погиб военный из Нидерландов

Во время учебных маневров на полигоне в Германии погиб военнослужащий из Нидерландов.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

28-летний военный из элитного подразделения погиб прошлой ночью на полигоне недалеко от Мюнстера в результате несчастного случая с участием разведывательной бронемашины Fennek, сообщили в Министерстве обороны.

В ведомстве отметили, что шокированы инцидентом и выразили соболезнования близким погибшего. В связи с несчастным случаем маневры завершили досрочно.

Соболезнования выразил также командующий Вооруженными силами Нидерландов.

Жандармерия Нидерландов и немецкая полиция ведут совместное расследование по обстоятельствам гибели.

В начале октября из-за несчастного случая на учениях военнослужащей Бундесвера ампутировали ногу.

В конце сентября в Польше на учениях внезапно скончался 34-летний солдат.