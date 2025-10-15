Джерела: проєкт "стіна дронів" вийде за межі східного флангу ЄС

У проєкті оборонної "дорожньої карти", яку 16 жовтня презентує Єврокомісія, ідея будівництва "стіни дронів" буде представлена не як регіональний проєкт захисту східного флангу ЄС, як планувалося початково, а як ширший проєкт, який охоплюватиме всю територію ЄС.

Про це кореспондентці "Європейської правди" розповіли кілька посадовців ЄС та європейських дипломатів у Брюсселі на умовах анонімності.

Європейська комісія запропонує поширити "стіну дронів" на весь Євросоюз.

"Проєкт "стіна дронів" вже не виглядатиме так, як він був презентований спочатку. Якщо початково планувалося, що це буде проєкт захисту держав східного флангу ЄС від вторгнення дронів з території Росії чи Білорусі, – то тепер йдеться про більш широку ініціативу, яка пошириться на весь ЄС", – заявив один зі співрозмовників "Європейської правди".

За його словами, це вже буде не "стіна", а скоріше мережа електронного обладнання, з додаванням елементів штучного інтелекту, яка дозволить виявляти та знешкоджувати дрони-порушники.

"Насправді проєкт створення "стіни дронів" у будь-якому разі "не злетів би" через дуже стійку опозицію з боку Німеччини та Франції", – розповіло інше обізнане джерело "ЄП".

"Деякі речі повинні залишатися у межах НАТО, те саме можна казати й про колективні системи захисту", – сказав кореспондентці "ЄвроПравди" один з дипломатичних співрозмовників.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше у Єврокомісії заявили, що систематичне вторгнення дронів у повітряний простір держав ЄС, причому не лише держав східного флангу, свідчить про необхідність створення "стіни дронів", яка б захищала весь Євросоюз.

Нагадаємо, під час засідання Європейської ради 23-24 жовтня у Брюсселі лідери держав Європейського Союзу обговорять проєкт "дорожньої карти" з реалізації оборонної стратегії ЄС, яка включає побудову "стіни дронів".

Колегія Європейської комісії у четвер, 16 жовтня, має ухвалити "дорожню карту" щодо оборонної готовності Європейського Союзу.