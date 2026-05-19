Україна та Латвія відкинули заяви РФ про підготовку ударів з латвійської території

Україна та Латвія відкинули заяви Росії про те, що Рига начебто дала Україні дозвіл на використання території країни для ударів по російських регіонах.

Про це заявили президент Латвії Едгарс Рінкевичс та речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

У вівторок, 19 травня, у службі зовнішньої розвідки РФ заявили, що Україна начебто готується до ударів по регіонах РФ з території Латвії.

Таку заяву відкинув Рінкевичс, який заявив, що Росія бреше.

"Росія бреше, стверджуючи, що Латвія дозволяє будь-якій країні використовувати латвійський повітряний простір та територію для ударів по Росії чи будь-якій іншій країні", – сказав він.

Тихий своєю чергою наголосив, що Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії у своїх операціях проти Росії і не має наміру цього робити.

"Російська брехня є лише продовженням ширшої пропагандистської кампанії, спрямованої на дестабілізацію громадської думки в Латвії та в усьому Балтійському регіоні. Ми дякуємо нашим латвійським друзям за те, що вони бачать їх наскрізь", – додав він.

Варто зазначити, що міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про відставку з посади після нової хвилі критики після 7 травня, коли "заблукалі безпілотники", вперше завдали шкоди на території Латвії – обидва вибухнули на території нафтосховища.

Міністр заявив, що готовий взяти на себе відповідальність і піти у відставку, якщо так вирішить Сейм.

