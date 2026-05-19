В уряді Чехії хочуть посилити правила отримання допомоги для українських біженців

Міністерство внутрішніх справ Чехії підготувало низку поправок до закону про тимчасовий захист та гуманітарну допомогу, які стосуються біженців з України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило видання České Noviny.

Згідно з пропозиціями МВС, особи, які мають статус тимчасового захисту та звертаються за гуманітарною допомогою, повинні бути працевлаштованими, займатися підприємницькою діяльністю або бути зареєстрованими в центрі зайнятості.

Також вони зобов'язані перебувати на території Чехії щонайменше 16 днів у місяць, за який їм належить виплата фінансової допомоги.

Ці умови не поширюватимуться на дітей, студентів та людей похилого віку, які перебувають під тимчасовим захистом.

Встановлення мінімального терміну фізичного перебування в Чехії, на думку авторів поправок, має запобігти можливому зловживанню гуманітарною допомогою.

Нововведення також регулюють умови надання спеціальної довгострокової посвідки на проживання, що дозволяє біженцям з тимчасовим захистом отримати стабільніший дозвіл на перебування в Чехії. Йдеться також про посилення чинних вимог, таких як відсутність податкової заборгованості.

Згідно з поправками, тимчасовий захист для біженців з України в Чехії має втрачати силу для осіб, які перебувають за межами Шенгенської зони понад 30 днів. Він також анулюється у разі їхнього кримінального або адміністративного видворення.

Комплект змін також запроваджує обов'язок для деяких водіїв транспортних засобів з українськими номерними знаками зареєструвати свої транспортні засоби в чеському реєстрі.

Уряд Чехії може розглянути поправки МВС наступного тижня, повідомив прем’єр-міністр Андрей Бабіш.

Як писала "Європейська правда", у Європейському Союзі ще тривають обговорення щодо можливості продовження дії тимчасового захисту для українців ще на рік.

Введена в дію в березні 2022 року Директива про тимчасовий захист надала мільйонам українців доступ до низки прав у ЄС, не перевантажуючи при цьому систему надання притулку.

Спочатку директива була задумана як короткостроковий надзвичайний захід, але її дія неодноразово продовжувалася. Наразі вона діє до 4 березня 2027 року.

Нещодавнє дослідження ООН вказало, що понад половина від поточної кількості біженців з України залишатиметься у Європі до кінця 2029 року за сценарію досягнення "крихкого миру з поступками" у війні з Росією.