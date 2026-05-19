ЗМІ: ЄС після відходу Орбана може продовжити термін поновлення санкцій проти РФ до року

Європейський Союз має намір обговорити продовження терміну повторного затвердження санкцій проти Росії з шести місяців до року після того, як уряд Віктора Орбана в Угорщині пішов у відставку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Зазначається, що прем’єрство Орбана унеможливлювало продовження терміну санкцій, оскільки він послідовно блокував санкційні пакети проти Росії.

Перспектива продовження чинної вимоги щодо повторного затвердження кожні шість місяців виникла минулого тижня в рамках підготовки до червневого саміту ЄС, повідомили п'ять дипломатів та посадовців, ознайомлених з обговореннями.

Розтягнення процесу затвердження санкцій до одного разу на рік зміцнило б політичну та правову довіру до режиму санкцій ЄС проти Росії.

Кілька дипломатів з країн Північної Європи порушили питання про продовження терміну на зустрічі минулого тижня, повідомили троє дипломатів. Обговорення продовжаться цього та наступного тижня перед засіданням Ради з загальних питань ЄС 26 травня.

Санкції вимагають одностайної підтримки країн ЄС, а це означає, що одне вето здатне скасувати 20 пакетів заходів, спрямованих на паралізування російської військової економіки.

В ЄС повною мірою користуються відходом від влади Орбана, готуючи 21-й пакет санкцій проти Росії.

Окрім того, двоє дипломатів заявили, що "мініпакет" обмежень, спрямованих проти тіньового флоту Росії, може бути запроваджено ще до саміту лідерів ЄС у Брюсселі 18-19 червня.

Як писала "Європейська правда", під час засідання Європейської ради 18–19 червня в Брюсселі лідери держав Європейського Союзу обговорять, зокрема, перспективи вступу України до ЄС, новий, 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії та перемовини про мир в Україні.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас після завершення засідання Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі 11 травня розповіла, що може увійти у 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.