Україна вибачилась перед Естонією через "ненавмисні інциденти" з дронами

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий прокоментував ситуацію зі збиттям безпілотника над Естонією у вівторок, 19 травня.

Про це він написав у соцмережу Х, передає "Європейська правда".

Тихий заявив, що Росія продовжує перенаправляти українські безпілотники в бік країн Балтії, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби.

"Москва робить це навмисно, поєднуючи це з посиленою пропагандою. Ми просимо вибачення в Естонії та всіх наших балтійських друзів за такі ненавмисні інциденти", – наголосив речник МЗС.

Він зазначив, що Україна продовжує підтримувати тісну співпрацю між спеціалізованими установами, щоб з’ясувати суть кожного випадку та знайти способи їх запобігання, зокрема за безпосередньої участі українських експертних груп.

"Ми ще раз наголошуємо, що – всупереч твердженням російської пропаганди – ані Естонія, ані Латвія, Литва чи Фінляндія ніколи не дозволяли використовувати їхній повітряний простір для ударів по Росії. Понад те, Україна ніколи не просила про таке використання", – акцентував Тихий.

Також він заявив, що росіяни не мають права звинувачувати Україну, країни Балтії чи Фінляндію у "наслідках своїх дій і своєї війни".

Як відомо, у вівторок, 19 травня, в Естонії збили з румунського винищувача, ймовірно, "заблукалий" український ударний дрон, через який в частині країни оголосили повітряну тривогу – це перший випадок збиття такого апарата над територією країни.

