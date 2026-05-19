Спікер Сейму Польщі свідомо уникнув зустрічі з Фіцо після його візиту до Москви

Маршалок Сейму Влодзімеж Чажастий відвідав у понеділок, 18 травня, Братиславу, але свідомо уникнув зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Про це він заявив в ефірі Polskie Radio, передає "Європейська правда".

Чажастий заявив, що це рішення було свідомим.

"Якщо політик з демократичного табору не зобов'язаний зустрічатися з тими, хто зустрічається з Путіним, то йому не слід цього робити", – сказав він.

Натомість він провів переговори зі спікером словацького парламенту Ріхардом Раші в Братиславському замку, де вони обговорили відновлення співпраці в рамках Вишеградської групи, кошти ЄС та післявоєнну відбудову України.

Чажастий зазначив, що конструктивна співпраця у рамках Вишеградської групи стала можливою лише після перемоги партії "Тиса" Петера Мадяра на виборах в Угорщині.

Також вони домовилися розглянути можливість запрошення спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука на майбутню сесію Вишеградської групи та обговорили план прийому дітей українських ветеранів війни в Словаччині протягом літа.

Як вже повідомляли, 9 травня Роберт Фіцо зустрівся з Путіним у Москві. Він є єдиним лідером з ЄС, хто був присутній у російській столиці.

Фіцо прибув до Москви ще 8 травня та поклав вінок до могили невідомого солдата біля Кремля. Тоді ж він сказав, що є свого роду "чорною вівцею" у ЄС.