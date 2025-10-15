Источники: проект "стена дронов" выйдет за рамки восточного фланга ЕС

В проекте оборонной "дорожной карты", которую 16 октября представит Европейская комиссия, идея строительства "стены дронов" будет представлена не как региональный проект защиты восточного фланга ЕС, как планировалось изначально, а как более широкий проект, который будет охватывать всю территорию ЕС.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" рассказали несколько должностных лиц ЕС и европейских дипломатов в Брюсселе на условиях анонимности.

Европейская комиссия предложит распространить "стену дронов" на весь Евросоюз.

"Проект "стена дронов" уже не будет выглядеть так, как он был представлен изначально. Если сначала планировалось, что это будет проект защиты государств восточного фланга ЕС от вторжения дронов с территории России или Беларуси, – то теперь речь идет о более широкой инициативе, которая распространится на весь ЕС", – заявил один из собеседников "Европейской правды".

По его словам, это уже будет не "стена", а скорее сеть электронного оборудования, с добавлением элементов искусственного интеллекта, которая позволит выявлять и обезвреживать дроны-нарушители.

"На самом деле проект создания "стены дронов" в любом случае "не взлетел бы" из-за очень стойкой оппозиции со стороны Германии и Франции", – рассказал другой осведомленный источник "ЕП".

"Некоторые вещи должны оставаться в рамках НАТО, то же самое можно говорить и о коллективных системах защиты", – сказал корреспонденту "ЕвроПравды" один из дипломатических собеседников.

Как сообщала "Европейская правда", ранее в Еврокомиссии заявили, что систематическое вторжение дронов в воздушное пространство государств ЕС, причем не только государств восточного фланга, свидетельствует о необходимости создания "стены дронов", которая бы защищала весь Евросоюз.

Напомним, во время заседания Европейского совета 23-24 октября в Брюсселе лидеры государств Европейского Союза обсудят проект "дорожной карты" по реализации оборонной стратегии ЕС, которая включает построение "стены дронов".

Коллегия Европейской комиссии в четверг, 16 октября, должна принять "дорожную карту" по оборонной готовности Евросоюза.