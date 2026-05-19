Лідер лібералів Данії сподівається сформувати уряд меншості

Лідер Ліберальної партії Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що спробує сформувати уряд меншості за участю власної партії, Консервативної партії та Ліберального альянсу.

Заяву Поульсена наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Виступаючи з готелю в Копенгагені, Поульсен висловив жаль з приводу того, що переговори про формування уряду тривають так довго, і наголосив, що подальші переговори "не повинні затягуватися без необхідності", оскільки уряд має багато справ, якими потрібно займатися.

Судячи з його коментарів, Поульсен робить ставку на те, що в парламенті не буде більшості, готової його скинути. Він сподівається представити урядову програму, яка могла б бути частково прийнятною для деяких партій, що формально не входитимуть до коаліції.

Наприклад, він стверджував, що існує явна підтримка реформістської економічної політики, спрямованої на зниження податків і мит та допомогу бізнесу.

"Це політична концепція, проти якої більшість у Фолькетингу не повинна виступати; принаймні, якщо йдеться про політику, а не про конкретних особистостей", – додав Поульсен.

Нагадаємо, чинна данська прем’єрка Метте Фредеріксен 8 травня повідомила королю, що за підсумком першого раунду переговорів не змогла заручитись достатньою підтримкою партій для формування уряду.

Поульсен ввечері 8 травня перейняв формування коаліції від Фредеріксен і провів першу серію зустрічей з усіма партіями в парламенті, перш ніж звузити коло переговорів.

