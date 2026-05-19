Ексдиректора Агентства нацбезпеки Чорногорії засудили за стеження за політиками та журналістами

У Чорногорії суд виніс вирок колишньому директору Агентства національної безпеки (ANB) Деяну Перунічичу, засудивши його до п’яти років позбавлення волі за організацію незаконного прослуховування та стеження за політиками, журналістами та релігійними діячами.

Про це RTCG повідомили у Вищому суді.

Разом із ним у справі фігурує колишній співробітник спецслужби Срджан Павічевич, якого засудили до одного року та чотирьох місяців ув’язнення.

Слідство встановило, що у період з грудня 2019 року до серпня 2020 року, напередодні парламентських виборів, Перунічич, використовуючи службове становище, організував незаконне стеження за десятками осіб.

Серед них: представники опозиції, журналісти, релігійні діячі, а також політичні та громадські активісти.

За даними прокуратури, прослуховування здійснювалося без необхідних судових дозволів, що є порушенням законодавства та прав людини, гарантованих Конституцією країни та Європейською конвенцією з прав людини.

Колишнього очільника ANB також звинувачували у зловживанні службовим становищем. Його заарештували у жовтні 2021 року, а з посади звільнили у грудні 2020-го.

У лютому Апеляційний суд Чорногорії відхилив апеляцію Спеціальної державної прокуратури (SDT) і підтвердив виправдувальний вирок Вищого суду в Подгориці стосовно всіх обвинувачених у спробі державного перевороту 2016 року.

