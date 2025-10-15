Литва в 2026 году потратит на оборону почти 5,4% ВВП

Литва в следующем году планирует потратить на оборонные нужды 5,38% ВВП.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом заявила премьер-министр Инга Ругинене.

Премьер-министр отметила, что в бюджете на 2026 год заложено 4,79 млрд евро на оборону, что составляет 5,38% ВВП страны.

"Это рекордная сумма. По моему мнению, мы за один год делаем довольно большой рывок – но геополитическая ситуация обязывает нас к этому. Мы воспринимаем это очень серьезно и прилагаем максимум усилий, чтобы наши люди чувствовали себя в безопасности", – отметила Инга Ругинене.

Она не дала конкретного ответа на вопрос, идет ли речь о расходах исключительно на оборону или включены также расходы двойного назначения, но уточнила, что такие расходы, как строительство полигонов и подобной инфраструктуры, включены туда.

Литва стала одной из стран, которые больше всего из членов НАТО тратят на свои оборонные нужды и первыми превысили порог 5%, как того хотел от союзников президент США Дональд Трамп.

Также сообщалось, что Эстония и Литва совместно закупят полевые госпитали.

Кроме того, в правительстве Литвы объявили, что выделят 30 млн долларов на закупку оружия в США для Украины.