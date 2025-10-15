Рютте: более половины стран НАТО присоединятся к закупкам оружия в США для Украины

Более половины государств-членов НАТО будут участвовать в инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая имеет целью закупку американского оружия и передачу его Украине.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции после заседания Совета Украина-НАТО с участием министров обороны стран Альянса.

Более половины государств НАТО будут закупать американское оружие для Украины, объявил генсек.

"Благодаря финансированию со стороны союзников мы обеспечиваем Украину критически важным американским вооружением через "Приоритетный перечень потребностей Украины", или PURL. Это дает Украине американские системы вооружений, которые ей нужны для защиты своего народа и удержания линии фронта", – напомнил Рютте.

Он сообщил, что этот процесс "был начат с шестью союзниками, которые профинансировали первые пакеты PURL".

"Сегодня мы слышали от каждого союзника о новых взносах. Более половины союзников НАТО присоединились к инициативе сейчас, чтобы обеспечить этот жизненно важный поток поддержки для Украины", – подчеркнул генсек НАТО.

"Также другая прямая военная помощь Украине настолько важна для нашей безопасности, что учитывается в рамках целей оборонного планирования НАТО. Эта поддержка будет продолжаться", – добавил он.

Как сообщала "Европейская правда", на полях заседания Североатлантического совета НАТО 15 октября в Брюсселе стало известно, что к инициативе PURL присоединится Эстония. Ранее о присоединении к PURL объявила Финляндия. Кроме того, Литва выделит на инициативу 30 млн долларов.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте в среду анонсировал заявления о присоединении новых государств к инициативе PURL.