Євродепутат позивається проти Орбана через спробу шпигунства

Німецький депутат Європарламенту від Партії зелених Даніель Фройнд подав позов проти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана через спробу зламати його електронну пошту за допомогою шпигунського програмного забезпечення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У позові, поданому до прокуратури міста Крефельд на заході Німеччини, Фройнд і німецька неурядова організація "Товариство за громадянські права" називають відповідачами "Орбана та невідомих осіб".

Там наводяться подробиці про електронний лист, який хтось, хто представився студентом з України, надіслав на парламентську електронну адресу Фройнда наприкінці травня 2024 року.

У повідомленні депутата Європарламенту просили написати короткий текст, у якому він поділився б своїми "переконаннями щодо вступу України до Європейського Союзу", і вказувалось підозріле посилання.

Фройнд не перейшов за посиланням, бо отримав попередження від Європарламенту, що воно могло б призвести до зараження його пристрою шпигунським програмним забезпеченням.

"За даними ІТ-експертів Європарламенту, за спробою шпигунства за мною може стояти угорський уряд. Це не дивно: Орбан зневажає демократію і верховенство права. Якщо підозра підтвердиться, це буде обурливим нападом на Європейський парламент", – прокоментував депутат.

Даніель Фройнд є одним із найвідвертіших критиків влади Угорщини в Брюсселі.

Раніше ЗМІ повідомляли про неодноразові спроби угорської сторони шпигувати за європосадовцями.

На цьому тлі делегації Європарламенту, яка у квітні відвідувала Угорщину, пропонували для поїздки спеціальні чохли для смартфонів, що мають знизити ризик шпигунства.