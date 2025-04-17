Politico: європарламентарям запропонували захист від шпигунства для поїздки в Угорщину

Делегації Європарламенту, яка цього тижня поїхала з кількаденним візитом до Угорщини, пропонували для поїздки спеціальні чохли для смартфонів, що мають знизити ризик шпигунства.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

14 квітня п’ять депутатів Європарламенту з комітету громадянських свобод вирушили з триденним візитом до Угорщини, що стосуватиметься питань демократії, верховенства права і захисту фундаментальних прав.

Один з депутатів-учасників поїздки сказав Politico, що служби безпеки Європарламенту перед візитом запропонували їм спеціальні екрануючі чохли для електронних пристроїв – щоб блокувати сторонні електромагнітні сигнали, а також застерегли від використання загальнодоступних мереж Wi-Fi чи портів для заряджання пристроїв.

Двоє посадовців, обізнані з протоколом безпеки у Європарламенті, прокоментували, що використання екрануючих чохлів для телефонів не є базовим правилом для поїздок.

Такі застереження вочевидь пов’язані з наростаючими побоюваннями шпигунства з боку угорських органів. У 2023 році спеціальний слідчий комітет Європарламенту проводив розслідування після повідомлень, що Угорщина, ймовірно, використовує шпигунське програмне забезпечення проти представників опозиції, журналістів та активістів.

Крім того, минулого року у бельгійських та угорських ЗМІ з’являлись повідомлення про те, що угорські служби шпигували за європосадовцями, які приїздили в країну у 2015-2017 роках, у тому числі оглядаючи їхні кімнати у готелі і записуючи телефонні розмови. В Угорщині відкинули ці твердження.

Перед цим Financial Times повідомили, що Єврокомісія почала видавати "одноразові" телефони і прості ноутбуки деяким співробітникам, які працюють у США, щоб знизити ризик шпигунства.

У випадку делегації, що вирушила до Угорщини, таких заходів не вживали.