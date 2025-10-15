Евродепутат судится против Орбана из-за попытки шпионажа

Немецкий депутат Европарламента от Партии зеленых Даниэль Фройнд подал иск против премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за попытки взломать его электронную почту с помощью шпионского программного обеспечения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В иске, поданном в прокуратуру города Крефельд на западе Германии, Фройнд и немецкая неправительственная организация "Общество за гражданские права" называют ответчиками "Орбана и неизвестных лиц".

Там приводятся подробности об электронном письме, которое кто-то, кто представился студентом из Украины, прислал на парламентский электронный адрес Фройнда в конце мая 2024 года.

В сообщении депутата Европарламента просили написать короткий текст, в котором он поделился бы своими "убеждениями относительно вступления Украины в Европейский Союз", и указывалась подозрительная ссылка.

Фройнд не перешел по ссылке, потому что получил предупреждение от Европарламента, что оно могло бы привести к заражению его устройства шпионским программным обеспечением.

"По данным IT-экспертов Европарламента, за попыткой шпионажа за мной может стоять венгерское правительство. Это неудивительно: Орбан презирает демократию и верховенство права. Если подозрение подтвердится, это будет возмутительным нападением на Европейский парламент", – прокомментировал депутат.

Даниэль Фройнд – один из самых откровенных критиков власти Венгрии в Брюсселе.

Ранее СМИ сообщали о неоднократных попытках венгерской стороны шпионить за еврочиновниками.

На этом фоне делегации Европарламента, которая в апреле посещала Венгрию, предлагали для поездки специальные чехлы для смартфонов, которые должны снизить риск шпионажа.