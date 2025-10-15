У Кишиневі бачать ризик загострення дефіциту газу у Придністров’ї

За інформацією, якою володіє Кишинів, проблема з дефіцитом газу у Придністров’ї може продовжитися і після 15 жовтня, та навіть загостритися.

Очільник Бюро реінтеграції Роман Рошка після засідання уряду сказав, що з наявної у Кишинева інформації немає впевненості у тому, що Придністров’я після 15 жовтня почне отримувати достатні обсяги газу.

За його словами, компанія Moldovagaz, що відповідає за постачання газу до регіону, попередила, що запасів вистачає лише до середи 15 жовтня.

"Щодо наступних обсягів поки немає визначеності, чи будуть вони доступні", – сказав Рошка, деталізувавши, що говорив про це з керівництвом Moldovagaz вранці.

На запитання, що буде після 15 жовтня у разі загострення кризи та чи готовий Кишинів втрутитися, Рошка відповів, що є "кілька варіантів дій на різні сценарії".

"Що стосується сфер, де ми можемо втрутитися – мова про школи з викладанням румунською мовою – ми облаштували ці заклади генераторами й кондиціонерами. Заклади у зоні підвищеного рівня безпеки, тобто у місті Бендери, поліцейський інспекторат, пенітенціарні заклади також готові працювати у нормальному режимі", – сказав очільник Бюро реінтеграції.

"У січні 2025 року вже була досить масова міграція на правий берег Дністра, ймовірно, так буде і зараз. Але ми сподіваємося, що ситуація не стане настільки складною, як тоді", – додав він.

Нагадаємо, з 2 жовтня у невизнаному Придністров’ї запровадили режим економії газу на два тижні. Наскільки відомо, це пов’язано з черговою заміною компанії, через яку Росія забезпечує регіон газом.

З кінця зими 2025 року – після того, як регіон місяць виживав без газу – постачання російського газу до Придністров’я забезпечується за заплутаною непрозорою схемою, яку умовно називають "угорською"; посередником досі виступала компанія, зареєстрована в ОАЕ.

У Тирасполі стверджують, що газ оплачується за рахунок кредиту від РФ.

У розпал газової кризи ЄС запропонував Придністров’ю допомогу під певні умови, але в Тирасполі її відхилили на користь домовленості з Росією. Зауважимо, її реалізація була б неможливою без згоди офіційного Кишинева, і це дало Молдові додатковий важіль впливу на де-факто владу Придністров’я.

