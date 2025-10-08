У Кишиневі пояснили, чому у Придністров’я знову проблема з газом

В уряді Молдови повідомили, що чергові труднощі з постачанням російського газу до Придністров’я пов’язані зі зміною компанії, через яку здійснюється оплата за газ.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це сказав віцепрем’єр з реінтеграції Роман Рошка.

"Змінюється платник, і через це затрималося фінансування наступної поставки газу. Проте, за даними MoldovaGaz, невдовзі платежі відновляться і регіон отримає газ", – пояснив віцепрем’єр.

Він також нагадав про запропонований ЄС план допомоги Придністров’ю, який пропонували під час зимової газової кризи під певні умови, та нагадав, що пропозиція залишається чинною.

Перед цим неофіційно повідомляли, що Придністров’я недоотримує газ через згадану зміну компанії та через затримку надходження грошей з Росії.

Як повідомляли, з початку жовтня влада невизнаного регіону запровадила режим економії газу на півтора тижні. На побутових споживачів це наразі не вплинуло.

Нагадаємо, з кінця зими 2025 року постачання російського газу до Придністров’я забезпечується за заплутаною непрозорою схемою, посередником досі виступала компанія, зареєстрована в ОАЕ.

"ЄвроПравда" розповідала про ці події у статті 4 умови для порятунку Придністров'я: чому Кишинів дозволив пускати російський газ у Тирасполь.









