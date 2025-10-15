В Кишиневе видят риск обострения дефицита газа в Приднестровье

По информации, которой располагает Кишинев, проблема с дефицитом газа в Приднестровье может продолжиться и после 15 октября, и даже обостриться.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Глава Бюро реинтеграции Роман Рошка после заседания правительства сказал, что из имеющейся у Кишинева информации нет уверенности в том, что Приднестровье после 15 октября начнет получать достаточные объемы газа.

По его словам, компания Moldovagaz, отвечающая за поставки газа в регион, предупредила, что запасов хватает только до среды 15 октября.

"Относительно следующих объемов пока нет определенности, будут ли они доступны", – сказал Рошка, детализировав, что говорил об этом с руководством Moldovagaz утром.

На вопрос, что будет после 15 октября в случае обострения кризиса и готов ли Кишинев вмешаться, Рошка ответил, что есть "несколько вариантов действий на разные сценарии".

"Что касается сфер, где мы можем вмешаться – речь о школах с преподаванием на румынском языке – мы обустроили эти заведения генераторами и кондиционерами. Заведения в зоне повышенного уровня безопасности, то есть в городе Бендеры, полицейский инспекторат, пенитенциарные учреждения также готовы работать в нормальном режиме", – сказал глава Бюро реинтеграции.

"В январе 2025 года уже была достаточно массовая миграция на правый берег Днестра, вероятно, так будет и сейчас. Но мы надеемся, что ситуация не станет настолько сложной, как тогда", – добавил он.

Напомним, со 2 октября в непризнанном Приднестровье ввели режим экономии газа на две недели. Насколько известно, это связано с очередной заменой компании, через которую Россия обеспечивает регион газом.

С конца зимы 2025 года – после того, как регион месяц выживал без газа – поставки российского газа в Приднестровье обеспечиваются по запутанной непрозрачной схеме, которую условно называют "венгерской"; посредником до сих пор выступала компания, зарегистрированная в ОАЭ.

В Тирасполе утверждают, что газ оплачивается за счет кредита от РФ.

В разгар газового кризиса ЕС предложил Приднестровью помощь под определенные условия, но в Тирасполе ее отклонили в пользу договоренности с Россией. Заметим, ее реализация была бы невозможной без согласия официального Кишинева, и это дало Молдове дополнительный рычаг влияния на де-факто власть Приднестровья.

Подробнее на эту тему – в статье Приднестровью готовят деоккупацию. Что дает основания ждать скорого объединения Молдовы.