США забрали візу в німця через критику вбитого активіста Чарлі Кірка

Державний департамент США анулював щонайменше шість віз іноземцям, зокрема громадянину Німеччини, які, на його думку, схвально прокоментували вбивство консервативного активіста Чарлі Кірка.

Як пише "Європейська правда", про це Держдеп написав у соцмережі Х.

У дописі Державний департамент США повідомив, що вжив заходів проти громадян Аргентини, Бразилії, Мексики, Німеччини, Парагваю та Південної Африки.

"Сполучені Штати не зобов'язані приймати іноземців, які бажають смерті американцям. Державний департамент продовжує виявляти власників віз, які вітали жахливе вбивство Чарлі Кірка", – додало відомство.

Держдепартамент не назвав імен власників віз і не вказав, які саме візи були анульовані.

10 вересня у штаті Юта під час публічного виступу застрелили Чарлі Кірка – одного з найвідоміших консервативних активістів США та засновника руху Turning Point USA.

Ця подія викликала резонанс в американському суспільстві та була використана адміністрацією Дональда Трампа як привід звинуватити Демократичну партію в політичному насильстві.

