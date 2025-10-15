США забрали визу у немца из-за критики убитого активиста Чарли Кирка

Государственный департамент США аннулировал по меньшей мере шесть виз иностранцам, в частности гражданину Германии, которые, по его мнению, одобрительно прокомментировали убийство консервативного активиста Чарли Кирка.

Как пишет "Европейская правда", об этом Госдеп написал в соцсети Х.

В посте Государственный департамент США сообщил, что принял меры против граждан Аргентины, Бразилии, Мексики, Германии, Парагвая и Южной Африки.

"Соединенные Штаты не обязаны принимать иностранцев, желающих смерти американцам. Государственный департамент продолжает выявлять владельцев виз, которые приветствовали ужасное убийство Чарли Кирка", – добавило ведомство.

Госдепартамент не назвал имен владельцев виз и не указал, какие именно визы были аннулированы.

10 сентября в штате Юта во время публичного выступления застрелили Чарли Кирка – одного из самых известных консервативных активистов США и основателя движения Turning Point USA.

Это событие вызвало резонанс в американском обществе и было использовано администрацией Дональда Трампа как повод обвинить Демократическую партию в политическом насилии.

