Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет назвал анонсированное 15 октября увеличение количества участников инициативы по закупке вооружений в США для Украины мощным сигналом для всего мира.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", министр заявил перед началом заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

В США считают расширение инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) невероятным сигналом для всего мира.

"Еще больше обязательств, объявленных прямо сегодня в рамках инициативы PURL, может стать невероятным сигналом для мира о нашей преданности (общему делу. – "ЕП")", – убежден Пит Хегсет.

Министр подчеркнул, что ценит решение каждой страны из тех, "которые сегодня продемонстрировали готовность внести свой вклад (в PURL. – "ЕП")".

"Союзники часто подчеркивают, что безопасность Украины – это синоним безопасности Европы. Поэтому сейчас самое время всем странам НАТО превратить слова в действия: в виде инвестиций в PURL. Никаких "свободных пассажиров" за этим столом быть не может", – подчеркнул Хегсет.

Он напомнил, что союзники НАТО уже предоставили Украине "более 2 млрд долларов в рамках инициативы НАТО PURL по предоставлению помощи в сфере безопасности, начатой в августе".

Как сообщала "Европейская правда", министр обороны Украины Денис Шмыгаль на заседании Контактной группы по обороне Украины публично обратился к партнерам по НАТО с просьбой найти половину финансирования на нужды обороны Украины.

Генсек НАТО 15 октября сообщил, что более половины государств НАТО присоединились к закупкам оружия в США для Украины.

Так, на полях заседания Североатлантического совета НАТО 15 октября в Брюсселе стало известно, что к инициативе PURL присоединится Эстония. Ранее о присоединении к PURL объявила Финляндия. Кроме того, Литва выделит на инициативу 30 млн долларов.